دعا رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري اليوم (الاثنين) الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الجريمة التي سقط ضحيتها شابان من منطقة المنية شمال لبنان، مشددا على ضرورة الإسراع بسوق المجرمين إلى العدالة.

وقال الحريري في تغريدة عبر «تويتر» إن «جريمة مقتل الأخوين من آل عقل من المنية بشعة جدا، ومستنكرة ومدانة، وعلى الأجهزة الأمنية كشف المجرمين بسرعة وسوقهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم».

وعثر مساء الأحد في منطقة جرود بلدة مشمش أعالي عكار، شمال لبنان، على سيارة وجدت بداخلها جثتا شابين وجريح آخر، أصيبوا بطلقات نارية في مختلف أنحاء جسدهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الشابين اللذين عثر عليهما مقتولين، هما «أ. عقل» وشقيقه «م. عقل» من بلدة المنية شمال لبنان، فيما الجريح من آل الخالدي، ولفتت إلى أن القوى الأمنية فتحت تحقيقا في الجريمة، فيما لا تزال الأسباب مجهولة.

من جهة أخرى، وضعت بلدية مشمش الجريمة بعهدة الأجهزة الأمنية للتحقيق فيها وتبيان ما حصل.