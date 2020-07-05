نفت مصر رسمياً، ما تردد عن إنشائها لقاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن قنصل مصر العام في السودان أحمد عدلي إمام أمس (الأحد)، نفيه لما أثير عن سعي مصر لإقامة قاعدة عسكرية جنوب السودان. وأكد أن القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل إثيوبيا. وقال إن على أديس أبابا تحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية وألا تعلق الأزمات على شماعات خارجية.بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، في بيان، أن المعلومات التي تم تداولها بشأن هذا الخبر لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد شيء من هذا النوع. وأوضحت أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جنوب السودان. ولفتت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه لحل النزاع في جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلاً عن المساهمة في مواجهة كورونا.وعلى خلفية التوترات التي تشهدها العلاقة حالياً بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة ترددت قبل أسابيع أنباء حول قيام مصر بإنشاء قاعدة عسكرية بدولة جنوب السودان، وقال وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية جيدو أندارجاشيو، خلال مناقشات أجراها مع سفير جنوب السودان جيمس بيتيا مورغان، إن إثيوبيا تتفهم مصالح جميع الدول المجاورة لها، مضيفاً أنها لم تقبل الشائعة المنتشرة والتي تقول إن جنوب السودان وافقت على طلب مصر لإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك.