أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم (الأحد)، رصد 66 انتهاكا ضد الحرية الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من عام 2020، طالت صحفيين وممتلكاتهم ومصورين ومؤسسات إعلامية.

ووثقت النقابة 20 مختطفا محتجزا وملاحقة ومضايقة وتهديد وتحريض لـ10 صحفيين والاعتداء على 7 صحفيين ومقرات إعلامية وممتلكات خاصة، كما أوقف عن العمل 9 صحفيين ومنع 6 من التغطية ومصادرة الصحف.

ولفتت إلى أن 5 خضعوا للمحاكمات وإصدار أحكام بحقهم، كما رفض القضاء تنفيذ 7 أحكام، كاشفة أن صحفيين تعرضا للقتل، واتهمت مليشيا الحوثي بارتكاب 20 انتهاكا، فيما البقية لجماعات مسلحة أخرى.

وأعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها المتزايد لاستمرار الحرب الشرسة ضد حرية التعبير والرأي في اليمن، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد أن يخضع مرتكبوها للعقاب.

وطالبت النقابة كل المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج للحريات الإعلامية في اليمن.