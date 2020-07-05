عزل الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفايروس كورونا.

وقال بيان صادر اليوم (الأحد): «أظهرت الاختبارات عدم إصابته، ولكنه اختار اتخاذ هذا الإجراء انطلاقا من زيادة الحذر». وأضاف أن الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بوباء «كوفيد19» الناجم عن كورونا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.

وسجلت غانا 19.388 إصابة بفايروس كورونا، وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بأفريقيا، إضافة إلى 117 حالة وفاة.

واستقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، (الجمعة)، لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالوباء.