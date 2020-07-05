أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأحد)، الهيكل الجديد لحكومة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) عبر حسابها في «تويتر»، فقد قال الشيخ محمد بن راشد: هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.

وأضاف: نعلن اليوم دمج وزارات وهيئات.. وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات، كالتالي: إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

وتابع: الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة.

وتضمن الهيكل ما يلي:

• إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

• دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح «وزارة الطاقة والبنية التحتية»، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها.

• تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، هم: عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد، أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

• دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، لتكون «وزارة الثقافة والشباب»، وتضم وزيرين: شما المزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

• إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد إستراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.

• نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء، وتعيين عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

• دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

• استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.

• تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.

• تعيين أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري بشؤون الرئاسة.

• تعيين عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.

• إنشاء «المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات»، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه سعيد العطر، وضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات.

• تعيين وزيرين، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة، في دعم المزارعين ورعاية وتطوير الثروات السمكية والحيوانية.

• تعيين محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات

• تعيين هدى الهاشمي رئيساً للإستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات، وتعيين محمد بن طليعة رئيساً للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالمياً.

• تعيين مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات، وأحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.

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