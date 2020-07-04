أجرت الحكومة العراقية اليوم (السبت)، تغييرات في إدارات بعض الأجهزة الأمنية، إذ تم إنهاء تكليف فالح الفياض من مهام مستشار الأمن الوطني، وتعيين وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي مكانه، كما تم إنهاء مهام فالح الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف قائد جهاز مكافحة الإرهاب السابق الخبير عبدالغني الأسدي بالحلول مكانه. وشملت التغييرات إنهاء تكليف جاسم اللامي من مهام عضو مجلس المفوضين، وتكليف عبدالوهاب الصفار بمهام العضوية.وجددت تركيا اليوم، قصفها لمناطق بمحافظة دهوك شمال العراق. وأكدت مصادر كردية، أن قصفا مدفعيا طال جبال خامتير وشاقولي. وعززت القوات العراقية مواقعها بطول الحدود مع تركيا، بحسب ما قال مسؤولون أمس، لمنع القوات التركية من التوغل في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية.