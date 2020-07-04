أحبطت الشرطة الألمانية مخططات للهجوم على مسجد في بلدة فيتنبرغ بمقاطعة بريغنيتس، وذلك بعد تلقيها معلوات تفيد بتخطيط سبعة أشخاص تراوح أعمارهم بين 32 و40 عاما، لهجوم بزجاجات ومتفجرات حارقة.

ووفقا لموقع «DW» الإخباري، فقد شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية في ثلاث ولايات شرق ألمانيا لإحباط مخططات لتنظيم نازي جديد كان ينوي الهجوم على مسجد، فيما أفاد المتحدث باسم رئاسة شرطة ولاية براندنبورغ، تورستن هربست، أمس (الجمعة)، بأن الشرطة حرزت العديد من الشعارات النازية والمواد الدعائية للنازيين الجدد.

ويضيف الموقع أن الشرطة عثرت أيضا خلال حملة التفتيش على ذخائر حية وأخرى للردع وأسلحة قطع وطعن، فيما لم يتم القبض على أحد خلال الحملة.