طالبت مجموعة من اللبنانيين أطلقت على نفسها «مجموعة 128» وأنهم أصدقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، بتنفيذ القرار 1559، ومفاده أن يفرض الجيش اللبناني سلطته على الأراضي اللبنانية، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية تحسباً لحصول أيّ طارئ.ووجّهت المجموعة خلال وقفة أمام سفارة واشنطن في عوكر، رسالة إلى السفيرة الأمريكيّة في بيروت، حذرت فيها من أنّ «هناك خطراً على حضارتنا وثقافتنا التي يحاولون تغييرها إلى إيرانيّة»، مطالبين بأن «يكون السلاح في لبنان مع الجيش اللبناني وحده»، وقالت الرسالة: «إننا في مجاعة وانهيارٍ تامّ والخطر بات وجوديّاً».