أكد وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أنه «لم نصل مع إثيوبيا إلى اتفاق يرضينا كمصريين حول سد النهضة»، مشيرا إلى أن الخلاف الجوهري هو التعامل مع فترات الجفاف.

وقال إن اجتماع (الجمعة) تخطى 5 ساعات، حيث بدأ عند الثالثة وانتهى في التاسعة، لافتا إلى أنه اختلف عن الاجتماعات السابقة بحضور 11 مراقبا بدل 3.

وأضاف عبر شاشة «mbc مصر»: «كل دولة استعرضت الملف والعثرات الموجودة من وجهة نظرها لإعلام المراقبين الجدد بالملف، وغدا سيجري استكمال المباحثات، سنبدأ قبل الساعة الثالثة ظهرا، لأن الجلسات قد تستمر إلى الساعة 12 منتصف الليل».