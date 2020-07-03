حكمت محكمة لندن، بالسجن 14 عاما مع النفاذ، بحق الداعشية البريطانية صافية شيخ، بعد اعترافها بمحاولتها تنفيذ عملية انتحارية لتفجير كاتدرايية سان بول وفندق مجاور لها في شهر سبتمبر من عام 2019، وسط العاصمة البريطانية.

ووفقا لموقع «RT»، جاء إقرار صافية بالتهم بعد التحقيق معها ومواجهتها بالأدلة القاطعة التي كانت بحوزة جهازي استخبارات الأمن الداخلي والخارجي.

ويضيف الموقع أن الاسم الحقيقي لصافية هو ميشال رامسدن Michelle Ramsden، وعمرها (37 عاما)، واعتنقت الإسلام عام 2007 بعد تأثرها بعائلة مسلمة كانت تقيم بجوار بيتها وتعاملها معاملة حسنة، إلا أنه التحقت بتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والعراق قبل أن تعود إلى لندن محاولة ارتكاب عملية انتحارية.

ووفقا للتقارير الاستخبارية فإن صافية التحقت بالتنظيم الإرهابي قبل سنوات من التخطيط لعمليتها في لندن وكانت تحت رقابة ورصد رجال المخابرات البريطانية.