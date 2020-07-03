المملكة كانت ولا تزال حريصة على تحصين البيت العربي من الداخل أمنياً وسياسياً، والحيلولة دون اتساع نطاق الأزمات في المنطقة، وعندما ظهرت أزمة سد النهضة ظلت المملكة تراقب الوضع والتصعيد الدائر، وكون الأزمة تصاعدت جداً في الفترة الأخيرة بين مصر وإثيوبيا، كان لابد للمملكة من اتخاذ موقف عقلاني؛ لأنها حريصة كل الحرص على ضرورة حل الأزمة بحسن النية، وجاء موقف المملكة من خلال مجلس الوزراء مؤخراً برفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف وفي نفس الوقت التأكيد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.. وهذا ما عبر عنه مجلس الوزراء، عندما أيد ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة.ومن المعروف أن الدول العربية من بين أكثر الدول معاناةً لشحّ المياه في العالم، إذ يعيش ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة في ظل شحّ مائي إلى شحّ مائي مطلق. ويتفاقم شحّ الموارد المائية في المنطقة بفعل عدة عوامل؛ مثل الاعتماد على موارد مياه مشتركة، والتلوث، وآثار تغيُّر المناخ والظواهر المناخية المتطرفة، وهدر الموارد المائية دون عوائد مالية الناجم عن الفاقد المائي في نُظُم المياه القديمة، وتقطُّع الإمدادات والاستخدام غير الكفؤ للمياه، وارتفاع معدلات النمو السكاني. يتطلب أي إطارمفاهيمي لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، أولاً، وضع الناس في صلب قضايا المياه، وثانياً، فهم الظروف النُظُمية التي تعيق تحقيقه، وهذه تتفاوت حجماً وشدة وتؤثر على الأمن المائي على مستويات مختلفة، لذا فإنها تتطلب اتباع نَهجٍ مرن لكنه يقوم على مبادئ تسمو فوق النطاقات. والمطلوب في أزمة سد النهضة التعامل العقلاني والحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان.