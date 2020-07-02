أطلق الجيش العراقي، عملية عسكرية واسعة شمال بغداد، لملاحقة بقايا عناصر «داعش» والقبض على مطلوبين.وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان اليوم (الخميس): «بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات بغداد، بتنفيذ عملية أمنية عسكرية واسعة شمال بغداد». ولفت البيان إلى أن العملية تمت بمشاركة قطعات قيادة عمليات بغداد، وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش.وبحسب البيان تأتي هذه العملية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتفتيش هذه المناطق لتعزيز الأمن والاستقرار وإلقاء القبض على المطلوبين وحماية مصالح المواطنين فيها.وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد في كلمة، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين رفضه المساس بسيادة البلاد، قائلاً «نطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم وترسيخ قيم المواطنة ورفض أي مساس بسيادتنا الوطنية».فيما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى المضي قدماً في بناء دولة القانون والمؤسسات، وضبط السلاح المتفلت الخارج عن السيطرة. وقال في مناسبة ذكرى ثورة العشرين في البلاد: ماضون في بناء دولة تعامل العالم والمنطقة كدول صديقة لا عدوة ولا متحكمة، دولة تضبط السلاح المنفلت ويكون فيها القانون هو الفيصل.