أكد مسؤول فدرالي مكسيكي، مقتل 24 شخصا (الأربعاء) في هجوم مسلح بمدينة إيرابواتو في ولاية غواناخواتو بوسط المكسيك.

وأشار مسؤول محلي في المدينة،إلى أن هجوما مسلحا استهدف مركزا طبيا لإعادة تأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات، موضحا أن مسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار على من كانوا بداخله، ثم تواروا عن الأنظار، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه في المدينة، حيث قتل 10 شباب في هجوم مسلح على منشأة مماثلة لإعادة تأهيل المدمنين يوم 6 يونيو الماضي.