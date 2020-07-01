حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء)، من ارتكاب جريمة تخريب التماثيل والآثار، وأكد أن الكثيرين قيد الاعتقال الآن بهذه التهمة، وذلك بعد توقيعه الأمر التنفيذي بمعاقبة مخربي التماثيل والآثار 10 سنوات.وكان ترمب انتقد الأعمال التخريبية التي طالت عدداً من التماثيل والآثار في الولايات المتحدة أخيراً على أيدي من وصفهم بالفوضويين متوعداً بمحاسبتهم.وقال على «تويتر»: «نحن نتعقب الفوضويين اللذين ألقيا الطلاء على تمثال جورج واشنطن الرائع في مانهاتن. ولدينا التسجيلات». وأضاف: «ستتم محاكمتهما وسيواجهان 10 سنوات في السجن على أساس قانون الآثار والتماثيل. سلما نفسيكما الآن!».يذكر أن الرئيس الأمريكي كان أكد الجمعة الماضي، أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة المجتمع الأمريكي، وأن «الفوضويين» سوف يتم تقديمهم إلى العدالة.وكتب على «تويتر»: «وقعت على أمر تنفيذي قوي للغاية يحمي الآثار والتماثيل الأمريكية ويكافح العنف الإجرامي الأخير، بالسجن لفترات طويلة بسبب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم».وطالت عمليات تخريب على مدى الأيام الماضية تماثيل تاريخية في عدد من المدن في البلاد، كما عمد بعض المحتجين إلى إقامة مناطق خارج سيطرة الشرطة، كسياتل، وإحراق العلم الأمريكي.