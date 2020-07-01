رأت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني (الثلاثاء) أن فكرة ملاحقة عدد من ضباط الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترمب «ممكنة جدا»، واصفة التسريبات التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» بـ«المستهدفة».

ونقل موقع «CNN» عن ماكيناني، التي أجابت في آخر لحظة من الإيجاز الصحفي الذي قدمته في البيت الأبيض، على سؤال عما كانت تقصد حين وصفت تسريبات الصحيفة الأمريكية بـ«المستهدفة» ومن الذي يقف خلفها، قائلة إن عناصر من أجهزة الاستخبارات تقف خلف ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: «هذا سؤال عظيم لكن هناك ضباط استخبارات مارقين يهددون حياة جنودنا».

وتابعت ماكيناني قائلة: «لن يكون باستطاعتنا ومن المرجح ألا نستطيع أن نحصل على إجماع حول هذه المعلومات الاستخباراتية بسبب ما سربته نيويورك تايمز»، على حد تعبيرها.

وسأل الصحفيون المتحدثة باسم البيت الأبيض عما إذا كانت تعتقد أن ضباط الاستخبارات يلاحقون ترمب، لتجيب قائلة: «من الممكن جدا وإذا كان هذا هو الحال سيكون الأمر مهينا تماما»، حسب قولها.