أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها أقلية الروهينغا والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في ولاية راخين.

وأكد رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي دعم المملكة لقضية الروهينغا التي طالما كانت إحدى أولويات العمل الإنساني، مطالبا حكومة ميانمار بالالتزام بالوصول الآمن للمساعدات الإغاثية للمتضررين، والتعاون التام مع وكالات الأمم المتحدة وشركائها في هذا الشأن.

كما دعا ميانمار للالتزام بما ورد في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في مطلع العام الحالي.

وأوضح البلوي أن المملكة منذ العام 1948 استقبلت لاجئي الروهينغا ووفرت لهم حقوقهم التي التزمت بها ولا تزال تدعم قضيتهم حتى يومنا هذا، وأخيرا أعلنت المملكة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تبرعها بملبغ 10 ملايين دولار في مؤتمر المانحين الخاص بالروهينغا الذي عقد في نيويورك في سبتمبر العام الماضي.