أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، مقتل إرهابيين 2 في تبادل لإطلاق نار مع الأمن في محافظة شمال سيناء. وقالت في بيان «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامها بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه القوات المسلحة والشرطة، تزامناً مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم».وأسفرت النتائج عن رصد تواجد 2 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات بهدف رصد الارتكازات الأمنية في إطار الإعداد لاستهدافها إلا أنهما فور استشعارهما إحكام الحصار عليهما أطلقا النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما ما أسفر عن مصرعهما.ووفق البيان، عثر بحوزتهما على سلاحين آليين و5 خزائن وكمية من الذخيرة من ذات العيار، وجهاز لاسلكي، و«طبنجة» تبين أنه مستولى عليها عقب قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد أفراد الشرطة ومقتله بتاريخ 9 أغسطس 2017 بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء.