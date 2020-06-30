أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، أكبر مركز تجاري بحي لاديفانس في العاصمة باريس للاشتباه بوجود «خطر أمني». وأفادت مصادر فرنسية بأن الشرطة تحقق بحادث مشبوه في الحي. ولفتت إلى أن هناك شكوكاً بدخول مسلح إلى لاديفانس، مؤكدة أن الشرطة أغلقت حي المال والأعمال ومنعت الدخول إليه، وتقوم بعمليات تمشيط بحثاً عن المشتبه به. وأضافت المصادر أن أفراداً من الجيش الفرنسي يمنعون الدخول إلى الحي.ودعا مصدر بالشرطة إلى توخي الحذر في لاديفانس. ووفقاً لمقر شرطة باريس، الذي اتصلت به صحيفة «لو فيغارو»، تم إطلاق هذا التحذير بعد أن اتصل رجل للإبلاغ عن وجود شخص مسلح.وبحسب الصحيفة، قد يكون المشتبه به يحمل رشاش كلاشينكوف وشوهد بالقرب من أحد الفنادق. كما ذكرت أنه تم تطويق لاديفانس بالكامل، بما في ذلك المركز التجاري.