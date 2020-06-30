ثمن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي جهود السعودية ورفض أي تدخلات إقليمية معادية للمشروع العربي الذي يقوده التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتحدث الزبيدي عن أهمية تحديث وتنفيذ اتفاق الرياض وأولوية تشكيل حكومة جديدة مناصفة بموجب اتفاق الرياض وبشكل عاجل.

وأكد الزبيدي دعم المجلس لعملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيث واستعداد المجلس للمشاركة في العملية، بحسب موقع «العربية».

والتقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم (الاثنين) في مقر إقامته بالعاصمة الرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون حيث ناقش الجانبان فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن من خلال تنفيذ اتفاق الرياض.