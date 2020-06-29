يقتنع العالم يوماً تلو الآخر بغياب أي رجل رشيد في إيران يكبح جماح الأفكار المجنونة المحرجة للنظام المارق أمام المجتمع الدولي، وفي أحدث الأوهام الإيرانية، أعلن المدعي العام في طهران، أمس، صدور أوامر باعتقال 36 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً من الولايات المتحدة ودول أخرى، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بذريعة ضلوعهم في مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.وسخر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك من التحرك الإيراني، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لم تُفاجأ من القرار. وقال من الرياض، أمس، «إن التحرك يعتبر من ضمن البروباجندا التي يتبعها الملالي ولا يتعامل معها أحد بشكل جاد وتظهر الملالي بأنهم حمقى». وأكد أن الإنتربول لا يتعامل مع مذكرات تستند على طبيعة سياسية مثل هذه المذكرات الإيرانية، بل يتعامل مع مذكرات ترتبط بالأمن القومي والسلام العالمي. وأضاف الوزير السعودي عادل الجبير على كلام هوك «الأمر مضحك جداً، ويجب أن يكون في أحد برامج التلفزيون الساخرة».