أعلن الحوثيون اشتراطات جديدة مقابل السماح بإصلاح سفينة النفط العائمة (صافر) في رأس عيسى المهدد بالانفجار وإحداث أزمة بيئية.وأوضح رئيس اللجنة الثورية الانقلابية محمد علي الحوثي أمس: «اشترطنا آلية لضخ النفط من مأرب إلى رأس عيسى وإيداع أمواله في حساب مرتبات مليشياته العسكرية والمدنية، وعلى أن يتم الإصلاح فور نزول فريق التقييم».وكانت منظمات أممية قد حذرت من تسرب النفط إلى البحر الأحمر خصوصاً بعد توارد معلومات بدخول المياه إلى داخل السفينة العائمة.من جهة أخرى أوضح مصدر موثوق في صنعاء لـ«عكاظ» عن تزايد الصراعات بين قيادات الصفين الأول والثاني الحوثية إثر البدء في فرض اللائحة العنصرية (استقطاع خمس الأموال).وقالت المصدر:«الأمن الوقائي الحوثي الذي يرتبط بزعيم المليشيا مباشرة وضع عدداً من التجار من القيادات النافذة تحت الإقامة الجبرية أبرزهم أحمد جميدة» مضيفة: «المليشيا هددت قياداتها من الصف الثاني التي لا ارتباط أسرياً لها بالحوثي بالتصفية إذا لم تدفع 20% من أموالها إلى حساب زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وعائلته».