شدد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، على ضرورة تصحيح العلاقة مع المملكة العربية السعودية.

وقال بعد لقائه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري اليوم (الاثنين): كلّما اشتدت الأزمة الاقتصادية نقول إنّه يجب تصحيح العلاقة مع المملكة وهي مستعدة وكانت تحضر 22 اتفاقاً مع لبنان قبل التغييرات الأخيرة.

وأضاف أن السفير البخاري سيقوم بجولة أكبر استهلها من «اليرزة»، لافتاً إلى أن الوضع في لبنان يستحق التداول مع السفير.

وانتقد الرئيس السابق قرار القاضي محمد المازح بمنع السفيرة الأمريكية من التصريح وصمت الحكومة بالقول: «المصادفة أن السفير بخاري زارني بعد قرار القاضي المازح. وتساءل: هل يجوز أن نحرم الإعلام حريّته؟ هذا الأمر يجب تصحيحه لكن يجب أن يتبين موقف الحكومة».

وقال: «السعودية لم تطلب منا أبداً الاستزلام وموقفي الذي أطلقته في بعبدا ليس موقفاً شخصياً بل رسمياً ومن لا يوافقني هو ضد المجتمع الدولي».