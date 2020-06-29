أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن عملية (الدورة) عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف بالكامل، مؤكداً أنها استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة. وقال «إن كل كلام يثار غير ذلك مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة». وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، أن رؤية رئيس الوزراء الكاظمي هي حصر السلاح بيد الدولة. وكشف أن القوات العراقية سلمت عناصر الحشد الشعبي الذين اعتقلتهم إلى الجهات القضائية، مؤكداً أنه لم يتم إطلاق سراح أي منهم.وتمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين في قضاء الحويجة بكركوك، فيما قبضت مفارز وكالة الاستخبارات على 14 إرهابياً بمناطق متفرقة من كركوك وقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين مطلوبين.