في تأكيد على عمق الخلافات بين الرئاسة والبرلمان التونسي، زعم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، أن «حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه لا وجود لشرعية دائمة»، ما يشير بحسب مراقبين سياسيين إلى استمرار الهوة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي أعلن خلال زيارته فرنسا أخيرا أن شرعية السلطة في طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر. وقال إن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية مؤقتة و«لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة». وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الاثنين) الماضي، أن شرعية الوفاق لا تعني أن تستمر في الحكم أبداً، وأنه يجب إنتاج سلطة شرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب.