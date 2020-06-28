أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم (الأحد)، أن انفجارا حدث في المنطقة التي كان يمر بها موكبه عند زيارته إلى البقاع قبل 11 يوماً.

وذكر الحريري عبر «تويتر» أنه تعليقاً على ما أوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري إلى البقاع قبل ١١ يوما، فإن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة إجمالاً، إلا أنه ومنعا للتأويل الجاري خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح ما يلي:

تبلغ الرئيس الحريري من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة.

وكانت قناة الحدث قد ذكرت في تقرير لها أن انفجارا وقع في مسار موكب الحريري أثناء زيارته لمنطقة البقاع قبل أن يواصل طريقه نحو بيروت، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية لمعرفة تداعيات الحادثة وعثرت على بقايا صاروخ.