أكد وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أن ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج «حديث البلد» مع الإعلامي محمد طلال السعيد بتاريخ 23 /6 / 2020، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 /6/ 2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، وبأن سموه قد طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غير صحيح البتة، ومحض تقول وافتراء على المقام السامي.وأكد الشيخ «الصباح» أنه لا يجوز أن ينسب لحضرة صاحب السمو أمير البلاد أي حديث أو قول سواء في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.