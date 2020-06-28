شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوما على السلطة في لبنان.وتعليقا على الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والأزمة التي افتعلها قرار قضائي يمنع السفيرة الأمريكية في بيروت من التصريح لوسائل الإعلام، قال جنبلاط في تغريدة له اليوم (الأحد): «يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة».وأضاف: «القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير عل خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي».ولفت «في الخارجية فإن الوزير (بقصد ناصيف حتي يذكرنا بوليد المعلم وزير خارجية سورية)، وفي المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، وفي الإدارة عسس من المستشارين الحاقدين».