تشهد دير الزور استنفاراً كبيراً للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن مناطق نفوذها في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها.ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القوات الإيرانية، تعمد إلى شن حملات أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، بتهمة «التخابر والتعامل مع إسرائيل»، وجرى اعتقال 4 منهم حتى اللحظة، كما تعمل المليشيات الإيرانية إلى إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها.وكانت مصادر المرصد السوري أفادت يوم أمس الأول، بأن 6 عناصر من المليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية، قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية، والتي استهدفت مواقع لقوات النظام والمليشيات في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.وفي 23 يونيو، استهدفت الضربات الإسرائيلية مواقع عدة للمليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة - دير الزور شرق سورية، ودمرت مركزاً عسكريا للمليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.