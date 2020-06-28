أفادت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، بأن تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في لبنان.

وأضافت في مقابلة جديدة مع قناة «الحدث»، اليوم (الأحد)، أنها لم تتصور أن ينتج عن مقابلتها السابقة «كل هذا الجنون»، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى صدور قرار قضائي يمنعها من التصريح لوسائل الإعلام اللبنانية.

وأفادت شيا: «سمعت من الحكومة بأنها ستتراجع عن إسكات الإعلام»، معتبرةً أن «تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان».

وأضافت: «لا أريد أن أحكم على القضاء.. ما حصل معي نجم عن تصرف فردي»، لكنها اعتبرت أن «ما حدث يثبت ضرورة القيام بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني».

ولفتت إلى أن «اللبنانيين عندما نزلوا إلى الشوارع طالبوا بحكومة غير فاسدة»، وأن «أبرز مطالب الشعب أن يكون لديه قضاء مستقل».

وشددت على أن اللبنانيين فخورون جداً بحرية إعلامهم ولن يسمحوا بإسكاته.

في غضون ذلك، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن وزير الخارجية ناصيف حتي سيستدعي السفيرة شيا غداً (الاثنين) «على خلفية تصريحاتها الأخيرة».

ورد المتحدث باسم السفارة الأمريكية قائلاً: السفيرة شيا «تتطلع للقاء وزير الخارجية الذي تربطها معه علاقات ممتازة».

وكانت وسائل إعلام لبنانية، كشفت أن الوزير سيبلغ السفيرة أنه «وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر ولا يجوز أن يتضمن كلامه تحريضاً للبنانيين على جزء آخر من اللبنانيين مشارك في السلطة»، حسب ما جاء في عدة وسائل إعلام لبنانية.