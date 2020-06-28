قالت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) اليوم إن طائرات مقاتلة أمريكية من طراز «إف-22» اعترضت 4 طائرات استطلاع روسية من طراز «توبوليف 142» قرب ألاسكا في رابع حادث من نوعه خلال هذا الشهر.

وذكرت القيادة في بيان أن الطائرات الروسية حلقت على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب سلسلة جزر أليوتان وظلت في المجال الجوي الدولي لما يقرب من 8 ساعات، من دون أن تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

وأشار قائد القيادة الجنرال تيرانس أوشوغنيسي معلقاً إلى أنه في هذا العام لوحده، اعترضت الطائرات الأمريكية، طائرات عسكرية روسية، بما في ذلك قاذفات ومقاتلات وطائرات دورية بحرية، في 10 مناسبات منفصلة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي.