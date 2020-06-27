أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن تحويل مقاطعة كولومبيا الفدرالية التي تقع فيها العاصمة واشنطن، إلى الولاية الـ 51 للولايات المتحدة.

وتمت المصادقة على مشروع القانون، اليوم الجمعة، بـ 232 صوتا لصالحه مقابل 180 صوتا ضده.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن مجلس الشيوخ لن يوافق على مشروع القانون على الأرجح، حيث يعارض الجمهوريون الذي لهم الأغلبية في المجلس، تحويل المقاطعة إلى الولاية، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى انتخاب مزيد من الديمقراطيين لعضوية الكونغرس، بحسب موقع «روسيا اليوم».

يذكر أنه أثناء إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 كان عدد الولايات 13، وخلال السنوات الـ 200 التالية ازداد عددها إلى 50 من خلال ضم وشراء أراض جديدة.

وأصبحت جزر هاواي آخر منطقة حصلت على صفة الولاية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959.