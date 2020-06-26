جددت الحكومة السودانية، التأكيد على موقفها الرافض لملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة. ودعت في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة)، إلى ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب.واستعرضت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، في رسالتها إلى المجلس موقف بلادها بشأن مفاوضات سد النهضة، مطالبة بدعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.وطالب السودان من مجلس الأمن أولاً: حث قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية وإظهار الالتزام بحل العدد القليل من القضايا المتبقية وإبرام اتفاق بشأنها، ثانياً: دعوة الأطراف إلى تبني المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس من أجل الوصول إلى الاتفاق، وثالثاً: ثني جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق.