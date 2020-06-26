شن السيناتور الديمقراطي روبرت مينندز، هجوماً على نظام أردوغان، متهماً تركيا بأنها تصعد من سياستها العدوانية في البحر المتوسط.وقال مينندز في تصريح له اليوم (الجمعة)، إن «أنقرة الوحيدة التي تثير القلاقل في المتوسط»، داعياً إلى ضرورة فرض عقوبات عليها لوقف عدوانها. وقال إن المجتمع الدولي رفض اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.وشدد مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (الأربعاء) على أن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا. وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أنها تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي. فيما دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال، والأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل، في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.وذكرت الدول الثلاث في بيان الجمعة: «في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط».كما دعت الدول الثلاث «الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي».واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا الأسبوع الماضي بعرقلة عملية «إيرني» التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات في المتوسط، بهدف منع توريد السلاح إلى ليبيا، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة. وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو، أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.