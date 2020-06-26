أصدر «أعضاء المجموعة التنفيذية لتحالف حرية الإعلام» اليوم بياناً مشتركاً بشأن حرية الإعلام في اليمن أدانوا فيه قرار مليشيا الحوثي بإعدام صحفيين يمنيين، ودعوا فيه مليشيا الحوثي للرجوع عن القرار والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.



وأعرب الأعضاء عن قلقهم المتنامي بشأن اعتداءات الحوثيين على حرية الإعلام في اليمن، وأشاروا إلى أن استمرار احتجازهم لصحفيين يمنيين دلالة مقلقة على خطورة انتهاكات حرية التعبير عن الرأي.



كما أدانت المجموعة بشكل خاص قرار الحوثيين بإعدام أربعة صحفيين يمنيين بسبب ما كتبوا، وأن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، حيث إن الاعتداءات على حرية الإعلام هي اعتداءات على حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين وغيرهم من الإعلاميين ضرورية جداً لنجاح أي جهود لبناء السلام في اليمن.



ودعت «مجموعة تحالف حرية الإعلام» الأطراف لضمان سلامة الصحفيين، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لكي يتمكنوا من أداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال أو الانتقام أو القيود، وما يشكله ذلك من انتهاك لحق التعبير عن الرأي.



كما طالب «تحالف حرية الإعلام» الحوثيين بالرجوع فوراً عن قرارهم بإعدام الصحفيين عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري والإفراج عنهم جميعاً، والإفراج فوراً عن الصحفيين هشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبدالرحمن الشهاب، وعصام أمين بلغيث، وحسن عبدالله عناب، وجميع الصحفيين اليمنيين المعتقلين، والرجوع عن أي عزم على معاقبتهم أو إيذائهم، والإفصاح عن مصير الصحفيين المفقودين، والتوقف عن تقويض حق جميع الصحفيين والإعلاميين اليمنيين بالتعبير عن الرأي في أدائهم لعملهم الضروري وعدم تعريضهم لأي عقاب آخر.