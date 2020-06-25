رجح مصدر رفيع في الهيئة الاستشارية للرئيس اليمني عقد الاجتماع بين الرئيس عبدربه منصور هادي والهيئة الاستشارية والهيئة البرلمانية الليلة في الرياض.وقال المصدر لـ«عكاظ»: «تلقينا دعوة وأبلغنا قبل دقائق أن الاجتماع سيعقد مساء الليلة (الخميس) في الرياض»، مبينا أن الاجتماع مع الرئيس عبدربه منصور هادي يمهد لعدد من الاجتماعات واللقاءات التي ستعقد بين القيادات اليمنية وعدد من سفراء دول المنطقة والدول الراعية للعملية السياسية وتحالف دعم الشرعية، في إطار الترتيبات للمرحلة القادمة ومناقشة آلية تنفيذ اتفاق الرياض بكامل بنوده وفقا للتسلسل الزمني.وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد أمس أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيُطلع مستشاريه والهيئة البرلمانية على مجمل الأحداث طوال الفترة الماضية.