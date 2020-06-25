حذر سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون من الآثار السلبية على البيئة في المنطقة والبحر الأحمر والاقتصاد والمحيط الدولي إذا حصل تسرب نفطي من خزانات صافر العائمة. جاء ذلك في الندوة التي نظمها «الائتلاف اليمني للنساء المستقلات» عبر الاتصال الافتراضي حول: «خزان صافر.. قنبلة موقوتة وابتزاز حوثي».

وقال السفير ارون: عملنا دراسة في حالة حدوث تسرب نفطي بالتعاون مع منظمتين شريكتين وشاركنا النتائج مع مجلس الأمن ومع الشركاء في اليمن، وتوصلنا إلى أنه في حال حدوث تسرب نفطي من خزان صافر سيكون له تأثير سلبي واسع النطاق، وأضاف أنه بحسب الدراسة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر سيكون مستوى تأثير التسرب بنسبة 100%، وستنفق الأسماك في المنطقة، وسيؤثر ذلك على البحر الأحمر وعلى من يعيش في المنطقة من خلال التأثير على موارد المعيشة اليومية، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت أن التلوث البيئي سيؤثر على 8 ملايين يمني وأن من 50 إلى 60 % من الأراضي ستتأثر بالتلوث وأيضاً المنتجات، وأن هذا التأثير سيمتد 30 عاماً.