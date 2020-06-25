لقي سيرغي خروشوف، نجل الزعيم السوفيتي إبان الحرب الباردة نيكيتا خروشوف، مصرعه في منزله برود آيلاند في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 84 عاماً، وفقاً للسلطات.

وقتل سيرغي بطلق ناري في الرأس، حسبما قال المتحدث باسم مكتب الطب الشرعي في الولاية جوزيف ويندلكين، (الأربعاء) وفقاً لموقع موقع «سكاي نيوز».

وقال الميجور في شرطة كرانستون، تود باتالانو لصحيفة بروفيدانس جورنال إنه لا توجد علامات على «وقوع عنف»، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية أن يكون قد أقدم على الانتحار.

وتوجهت الشرطة لمنزل خروشوف، الذي أصبح مواطناً أمريكياً في 1999، في كرانستون، بعد تلقي مكالمة من زوجته، وفقاً لباتالانو. وأعلنت وفاته في الموقع، وفق ما نقلت «أسوشيتد برس».

وكان خروشوف الابن عالم صواريخ في الاتحاد السوفيتي، وانتقل إلى رود آيلاند في 1999 للعمل محاضراً عن الحرب الباردة في جامعة براون.

وأصبح هو وزوجته فالينتينا مواطنين أمريكيين في يوليو من نفس العام. وحينها قال سيرغي خروشوف لأسوشيتد برس بعد أداء قسم المواطنة «أشعر كأنني ولدت من جديد. إنها بداية حياة جديدة.»

وفي مقابلة اخرى، قال إنه يأمل أن يكون والده، الذي توفي عام 1971، راضياً عن جنسيته الأمريكية.

وستقام جنازة خروشوف في موسكو، حسبما أخبرت أرملته وكالة تاس الروسية.