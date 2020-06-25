أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني لـ«عكاظ» أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيطلع مستشاريه والهيئة البرلمانية ورؤساء الكتل على مجمل الأحداث طوال الفترة الماضية، موضحاً أن الاجتماع لم يحدد موعده بعد.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه عبر «تويتر» (الأربعاء): «في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس عبدربه منصور هادي، والجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، يصل مساء اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونوابه، ومستشارو رئيس الجمهورية، ورؤساء الكتل البرلمانية، وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية».

«عكاظ» تواصلت مع عدد من مستشاري الرئيس اليمني المتواجدين في الرياض، إذ أكدوا أنهم لم يتلقوا أي طلب لعقد اجتماع حتى اللحظة، وليس لديهم أي معلومات حول طبيعة الاجتماع وأهميته.

وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي حريص على إطلاع القيادات البرلمانية والحزبية والسياسية ومستشارية على طبيعة الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السعودية وحرصها على وحدة اليمن واستقراره ووحدة صف الشرعية في مواجهة المشروع الإرهابي الإيراني وفي ظل محاولات الأبواق الإعلامية المدعومة من قطر وتركيا إثارة اللغط والاصطياد في الماء العكر، والسعي لإفشال الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق الرياض ووضع العقابات أمامها.

وأشارت المصادر إلى أن انتشار مرض كورونا كان عائقاً طوال الفترة الماضية أمام عقد اجتماع للهيئة الاستشارية للرئيس هادي والقيادات البرلمانية لتدارس الأوضاع والوقوف على كل التحديات ووضع الحلول السريعة لها، متوقعة حضور نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الاجتماع.