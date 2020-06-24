صعدت فرنسا من لهجتها ضد النظام التركي خصوصا في ما يتعلق بتأجيجه الحرب في ليبيا. واتهم نائب رئيس البرلمان الفرنسي اليوم (الأربعاء)، الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون. وقال البرلماني الفرنسي إن «مصر وفرنسا لن تقبلا نقض تركيا تعهداتها في مؤتمر برلين، الذي شدد على الحل السلمي عبر المفاوضات». وأكد أن «مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع قد يخرج عن السيطرة». وشدد على أن مصر لن تقبل بالوضع الحالي في ليبيا.من جهته، حذر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، من خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية، وشدد على أهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها وإيقافها. وأكد أن البرلمان العربي يناقش مشروع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا.ولفت إلى أن التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الإقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحة للصراعات.وطالب في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.