قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار يفرض على الحكومة والمصرف المركزي وجمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية.وبحسب ما نقلت وسيلة إعلامية محلية على تويتر اليوم (الأربعاء)، لفت بري إلى أن انهيار سعر صرف الليرة يفرض إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية.وعن مفاوضات صندوق النقد، قال: «يخطىء الظن من يعتقد أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة يمكن أن تقدم المساعدة إذا لم ننفذ الإصلاحات وفي المقدمة الكهرباء».وحول موقفه من قانون قيصر، قال إن موقف حركة أمل المبدئي من قانون قيصر الذي يستهدف سورية هو موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان.