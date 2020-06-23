قال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) إن كوريا الشمالية تعيد تركيب مكبرات الصوت التي تبث الدعاية عبر الحدود، في أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام بين الكوريتين، ما يدفع جيش الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فجر الشمال مكتبا مشتركا للاتصال على جانبه من الحدود وأعلن انتهاء الحوار وهدد بالعمل العسكري.وقال المسؤول العسكري في الجنوب، إن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح. بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقا عام 2018 لوقف كل التصرفات العدائية.وأضاف المسؤول: «نبحث نحن أيضا إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا.. لكن الشمال لم يبدأ أي بث بعد ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد في أي وقت».