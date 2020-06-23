دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم (الثلاثاء) إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.وقال لافروف إن الأطراف الخارجية يجب أن توفر الأحوال المواتية لحوار شامل بين الأطراف المتصارعة في ليبيا،، وذلك بعدما أجرى الوزير الروسي محادثات عبر الهاتف مع نظيريه المصري والتركي.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها: إن تقريرا أفاد بوجود عسكري روسي في ليبيا استند إلى مصادر محل شك ومعلومات غير دقيقة وطالبت بالتحقيق فيه.وكان تقرير للأمم المتحدة قد أشار في مايو إلى أن شركة واجنر جروب الروسية الخاصة للتعاقدات العسكرية لديها ما يصل إلى 1200 شخص في ليبيا.وقال بيتر إيلشيف المسؤول بالخارجية الروسية إنه من الواضح أن البيانات تعرضت للتزييف وإن مجموعة الخبراء التي نشرت التقرير تسعى إلى تشويه صورة سياسة موسكو في المنطقة.