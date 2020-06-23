شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا. وحذر أبو الغيط خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي يعقد حاليا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من أن تدويل الأزمة الليبية مقلق، وليبيا تمر بمنعطف خطير. وأكد رفض الجامعة العربية خرق حظر السلاح على ليبيا وإرسال المرتزقة. وقال: نرفض التدخلات العسكرية الأجنبية المكشوفة في ليبيا. وجدد الأمين العام التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا، مشددا على التمسك بالحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا.