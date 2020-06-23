رحَّبت مصر بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة للمُضي قُدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض.

وثمّنت مصر في بيان أصدرته اليوم الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشعبه الشقيق، مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد البيان على دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المُعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.