انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدخل تركيا في ليبيا، مُحذراً من أن الرئيس رجب طيب أردوغان «يلعب لعبة خطيرة» في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وقال ماكرون، (الإثنين): «أعتبر الآن أن تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا، وتخرق جميع الالتزامات التي تعهدت بها في مؤتمر برلين».

وتابع: «هذا هو نفس الكلام الذي تبادلته بعد ظهر اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لأنه يصب في مصلحة ليبيا وجيرانها والمنطقة بأسرها وأوروبا أيضاً»، مُضيفاً أن فرنسا «لن تتسامح مع تدخل تركيا» في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي مزقتها الحرب.