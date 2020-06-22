انحازت الخرطوم إلى موقف القاهرة، وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، على أنه يجب التوصل لاتفاق قبل البدء بملء سد النهضة. وأكد عباس في تصريح له اليوم (الاثنين)، أن مبادرة رئيس الحكومة الانتقالية السودانية مازالت قائمة ومطروحة، وأن المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.وأضاف «إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر فالسودان جاهز ومستعد ليس فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة ولكن أيضا لتقديم حلول نراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف».ولفت الوزير السوداني إلى أن إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة، مبينا أن أي «تفسير غير ذلك غير سليم وغير دقيق». وذكر أن السودان ومنذ أول يوم للتفاوض أعلن دعمه للقرار الإثيوبي ببناء السد وفقا للقانون الدولي الذي يشدد على الاستخدام المنصف والمعقول، لكن بدون إحداث ضرر ذي شأن على دول المصب.