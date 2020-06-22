أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية، أمس (الإثنين)، توقيف طبيب سوري يشتبه بعمله سابقا مع المخابرات العسكرية السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت أن المشتبه به الذي عرف باسم علاء. م، وعمل طبيبا في ألمانيا بعد مغادرته سورية منتصف عام 2015، تم توقيفه في مدينة هسين (الجمعة).ويعتقد أنه عمل طبيبا في سجن للمخابرات العسكرية وتورط في حالتي تعذيب. وحسب التحقيق، فإنه في نوفمبر 2011 ضرب سجينا قُبض عليه لمشاركته في مظاهرة، وتعرض السجين لنوبة صرع بعد «جلسة تعذيب» وتوفي لاحقا.وبدأ القضاء الألماني محاكمة ضابط وعنصر استخبارات سوريين في قضية انتهاكات منسوبة لنظام الأسد.