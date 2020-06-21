أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم (الأحد)، مقتل عريف متعاقد في اشتباك مع مسلحين في ولاية عين الدفى غرب الجزائر العاصمة أمس (السبت).وذكر البيان أن مفرزة للجيش الوطني اشتبكت مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد زناندة مصطفى، أثناء أدائه لواجبه الوطني.وأضاف أن مفارز الجيش المشاركة في العملية التي لا تزال متواصلة، اتخذت كل الإجراءات الأمنية اللازمة لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين.