قُتل 9 مسلحين موالين للنظام السوري، أمس (السبت)، في تفجير استهدف حافلة كانوا يستقلونها في ريف درعا الشرقي، الذي يشهد أعمال عنف، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال إن الحافلة تابعة للفيلق الخامس، في جيش النظام السوري، الذي أنشأته روسيا والذي يضم مقاتلين سابقين في صفوف فصائل المعارضة، ممن أجروا تسويات ومصالحات مع النظام. وأفاد المرصد بأن القتلى سقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة على طريق بلدة كحيل شرق درعا، استهدفت الحافلة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن العبوة الناسفة زرعت على جانب الطريق وفجرت عن بعد. وأضاف أن الانفجار خلف 19 جريحاً بعضهم في حالات خطرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن التفجير.