كشفت شرطة العاصمة الرومانية بوخارست، تفاصيل جديدة في مقتل القاضي اﻹيراني الهارب غلام منصوري (الجمعة)، وقالت في بيان أمس (السبت)، إن المعلومات اﻷولية تشير إلى سقوط المتهم في قضية فساد، من ارتفاع في بهو الفندق الذي كان يقيم به.وعثر موظفو الفندق على جثة منصوري في بهو الفندق بعد سقوطه من ارتفاع. وأفاد بيان الشرطة بأن تحقيقًا جاريًا لمعرفة سبب الوفاة، وما إذا كان الرجل قد تم إلقاؤه من النافذة أو انتحر. ولم يذكر البيان اسم منصوري مباشرة، لكنها قالت: «ثبت أن هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 52 عامًا، أجنبي ومعاقَب بتهمة ارتكاب جريمة في دولة أخرى».فيما أعلنت إذاعة «أوروبا الحرة»، في تقرير لها، أنه «تم رمي المنصوري من نافذة غرفته بالفندق الذي كان يقيم به ومات فورًا». وحسبما ذكر التقرير، فإنه في الساعة الـ2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، أبلغ أحد موظفي الفندق الشرطة أنه تم العثور على جثة في الفندق الذي كان يقيم فيه منصوري.من جهتها، كشفت مُراسلة إذاعة «أوروبا الحرة»، آدابنا رادولسكو، في لقاء مع قناة «إيران إنترناشيونال»، أن منصوري الهارب إلى رومانيا، تم قذفه من الطابق السادس في الفندق الذي كان يُقيم فيه.وأكدت مصادر المعارضة الإيرانية، أن المنصوري تعرض للقتل من قبل عناصر نظام الملالي، لأن محاكمته كانت ستكشف عن العديد من الأسماء المتورطة في الفساد.وكانت الشرطة الرومانية قبضت على منصوري، وكان من المقرر أن تقضي محكمة في بوخارست بتسليمه إلى إيران، الشهر المقبل.